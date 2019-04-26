Тяжелое ДТП в Баку, есть погибший
26 апреля 2019 13:16 341
В Бакинском поселке Говсан произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщили ONA в МВД, 25 апреля примерно в 10:00 на территории поселка Говсан в Сураханском районе столкнулись автомобили марки ВАЗ-2107, которым управлял житель города Баку Натиг Мамедов, и "Приора", за рулем которого находился житель города Баку Азад Оруджев, передает Day.Az.
Пострадавшие водители и пассажир А. Оруджева были доставлены в больницу. Спасти жизнь Н. Мамедова не удалось.
По факту проводится расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!