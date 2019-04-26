Организаторы Гран-при Формулы-1 подготовили отличную развлекательную программу для фанатов гонки: концерты мировых звезд, афтепати с участием именитых диджеев и многое другое. Но кроме этого болельщиков Формулы привлекает и фан-зона на Приморском бульваре, который является одной из достопримечательностей столицы. Здесь фанаты могут встретиться и получить автограф пилотов, почувствовать себя гонщиком, "прокатившись" на симуляторах, или же попробовать свои силы на пит-стоп.

Кроме этого есть многочисленные площадки для того, чтобы сделать незабываемые фото, аллея гонщиков, а также пункты продажи мерчей любимых команд. И конечно же, мягкие пуфы в тени зонтов, и терассы с прохладительными напитками, где болельщики отдыхают, слушая рёв болидов.

Н. Гасымова