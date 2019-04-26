В Баку начался первый свободный заезд в рамках Гран-при Формулы-1 SOCAR Азербайджан. Об этом сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

В заезде участвуют десять команд, в каждой из которой представлены два пилота.

В составе команды Mercedes - Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас, Ferrari - Себастьян Феттель и Чарльз Леклер, Williams - Джордж Рассел и Ронерт Кубица.

В составе команды Red Bull Racing - Пьер Гасли и Макс Ферстаппен, Raching Point - Серхио Перес и Леон Стролл, Renault - Нико Хулкенберг и Дэниэль Риккардо.

В составе команды Toro Rosso - Александр Элбон и Даниил Квят, Alfa Romeo - Антонио Джовинаци и Кими Рейконнен, McLaren - Ландо Норрис и Карлос Сайнс. Команду Haas представляют пилоты Ромен Грожан и Кевин Магнуссен.

В течение 1,5 часа гонщики будут состязаться на шестикилометровой бакинской трассе.

Второй свободный заезд стартует в 17:00.

Гонки Формулы-1, которые в четвертый раз проходят в столице Азербайджана, продолжатся до 28 апреля.

Напомним, что гонки проводятся в Баку с 2016 года.

Азербайджан продлил контракт на проведение гонок Формулы-1 еще на три года.

Предыдущая гонка Гран-при Азербайджана Формулы-1 состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека - 13 метров, самый узкий - вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Болиды стартуют и финишируют на площади "Азадлыг". Здесь также установлены боксы и пит-лейны "Паддок-клуба".