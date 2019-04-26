27 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, будет дуть умеренный южный ветер.

Как сообщили ONA в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 10-14, днем 17-21 градусов тепла, в Баку ночью 12-14, днем 18-21 градусов тепла, передает Day.Az.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. В некоторых горных районах возможны дожди, град.

Температура воздуха ночью составит 7-12, днем -20-25 градусов тепла. В горах ночью 2-7, днем 9-14 градусов тепла.