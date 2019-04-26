В Баку полностью перекроют этот проспект
26 апреля 2019 15:51 446
Сегодня ночью будет полностью ограничено движение автотранспортных средств на проспекте генерала С. Мехмандарова в поселке Бакиханова Сабунчинского района Баку. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.
Движение будет перенаправлено с улицы Явера Алиева на улицу Лейлы Мамедбековой.
Вводимое ограничение связано с проводимыми ремонтными работами.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!