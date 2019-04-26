Распространяемые в социальных сетях фотографии, связанные с Ичеришехер, на самом деле, сделаны в 2011 году.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам рассказал глава аппарата Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Риад Гасымов.

По словам Гасымова, в той части стены с бастионом, что изображена на фотографии, в 2011 году шла реставрация: "В советское время, в 1954-м году, этот участок был некачественно отреставрирован. Архитектором армянского происхождения был уничтожен бастион и вместо него была построена ровная стена. Мы нашли в архиве исторические изображения бастиона и по ним восстановили его. На фотографиях, распространяемых сегодня в социальных сетях, запечатлен период именно этой реставрации".

По словам главы аппарата, нелицеприятная кампания в социальных сетях носит тенденциозный характер: "Сегодня Управлением проводятся прекрасные работы в Ичеришехер, есть положительные результаты. В чьих-то интересах представить все это в негативном свете. Однако подобные провокации обречены на провал. Люди, посещающие Ичеришехер, живущие там, могут воочию убедиться, что подобные сообщения не соответствуют действительности".

По словам Гасымова, люди, распространяющие эти фотографии, видимо, не были в крепости восемь лет: "Инициаторы этой кампании по очернению делятся пресловутыми фотографиями в своих интересах. За восемь лет можно было бы хоть раз там побывать и самолично увидеть бастион. Меня как человека, годами работающего в Ичеришехер, беспокоит то, что иностранные туристы знают эти места лучше местных жителей".

Он также отметил, что новые постройки отстоят от стены на один-три метра: "В наше время новые конструкции строятся на расстоянии от стены. Этим решается также проблема сточных вод. Здесь не бывает сырости. Старые рестораны, хоть и были из дерева, но не пропускали свет. Новые объекты будут из стекла. Таким образом не будет нарушен исторический вид, а на стены будет попадать солнечный свет. Новые рестораны полюбятся как гостям, так и местным жителям".