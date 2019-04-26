В Азербайджане выделена единовременная материальная помощь 500 инвалидам аварии, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство труда и социальной зашиты населения.

Согласно сообщению, успешная программа социальных реформ Президента Ильхама Алиева позволила усилить социальную защиту инвалидов-чернобыльцев.

Согласно законодательству, эти лица определены как имеющие инвалидность в связи с воинской службой на Чернобыльской АЭС и в связи с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Граждане, приобретшие инвалидность в связи с воинской службой на Чернобыльской АЭС приравниваются к инвалидам войны. Наряду с ежемесячным социальным пособием по инвалидности или трудовой пенсией они обеспечиваются ежемесячной президентской пенсией.

Напомним, что указами главы государства от 15 апреля 2019 года размеры пенсий и социальных пособий в стране с первого апреля текущего года были в среднем увеличены на 100 процентов.

Ежемесячная президентская пенсия лиц лицам с инвалидностью I группы, полученной в связи с пребыванием в зоне проведения военных операций, по причине, связанной с ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС,доведена до 250 манатов, II группы - до 230 манатов и III группы - до 210 манатов.

Также для лиц с инвалидностью I группы, полученной в связи с общим заболеванием, болезнью в период военной службы, трудовой травмой и профессиональным заболеванием, пребыванием в зоне проведения военных операций, по причине, связанной с ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС, учреждена ежемесячная президентская пенсия в 100 манатов, которую планируется выдавать как получающим социальное пособие, так и трудовую пенсию.

Размер ежемесячного социального пособия для инвалидов первой группы доведен до 150 манатов, второй группы - до 130 манатов, третьей группы - до 110 манатов. Также для ухаживающих за инвалидами первой группы учреждена месячная президентская пенсия в 50 манатов.

Дети лиц с инвалидностью первой и второй групп, полученной в связи с воинской службой на Чернобыльской АЭС также получают ежемесячное социальное пособие. Кроме того, лицам с инвалидностью, приобретенной в связи с воинской службой на Чернобыльской АЭС и в связи с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС, ежегодно выплачивается единовременное пособие на лечение.

За прошедший период минтруда обеспечило квартирами 200 инвалидов-чернобыльцев, 160 лицам были предоставлены автомобили.