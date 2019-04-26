В Госкомитет по градостроительству и архитектуре поступила коллективная жалоба от жильцов жилого комплекса, расположенного по адресу - улица Сулеймана Везирова,17 Хатаинский район Баку, относительно того, что перед их зданием на пустыре пытаются построить многоэтажный дом. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госкомитет.

Специалисты структуры установили, что строительство многоэтажного жилого здания на этой территории началось со стороны ООО "Azenne Group" в марте 2018 году с разрешения Исполнительной власти Баку, однако строительство было приостановлено.

В связи с жалобой Госкомитет обратился в соответствующие госструктуры по приостановлению строительных работ на этой территории до получения разрешения на строительство, в порядке, установленном действующим законодательством.

По проекту, представленному ООО "Azenne Group", предусматривалось строительство четырехблочного 22-25 этажного жилого здания, что в разы превышает установленные нормы для этой территории.

За прошедший период специалисты комитета провели переговоры с представителями ООО по приведению проекта в соответствие с требованиями законодательства, дав необходимые рекомендации. Тем не менее, проект в комитет представлен не был.

После рассмотрения обращения на месте и подтверждения приведенных фактов Главное управление архитектуры и градостроительства Баку при Госкомитете приняло необходимые меры по приостановлению строительных работ.

В целях пресечения дальнейших незаконных строительных работ, также были проинформированы местные органы исполнительной власти, Госагентство по контролю над безопасностью в строительстве МЧС и правоохранительные органы.