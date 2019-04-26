Соревнования Кубка мира по художественной гимнастике в Баку проходят на самом высоком уровне. Об этом Trend сказал в пятницу чрезвычайный и полномочный посол Республики Куба в Азербайджане Альфредо Ньевес Портуондо, передает Day.Az.

"Я присутствовал в Национальной арене гимнастики во время проведения в Баку Чемпионата мира по дзюдо, на котором наша команда завоевала серебряные медали. Но за соревнованиями по художественной гимнастике наблюдаю здесь впервые. Сборная Кубы по художественной впервые участвует в соревнованиях в Баку. Наши гимнастки и тренер отмечают, что организация соревнований великолепная, что здесь прекрасные условия. Все проходит на самом высоком уровне", - добавил дипломат.

Посол Республики Куба в Азербайджане выразил признательность Федерации гимнастики Азербайджана за созданные условия и предоставленную возможность кубинским гимнастам продемонстрировать свои умения.

"Наша команда - молодая, и у гимнасток большое желание тренироваться и достигать успехов в спорте. Но самое главное - это опыт, который они приобретут в Баку", - сказал посол.

Отметим, что в пятницу в Баку на Национальной арене гимнастики стартовали соревнования Кубка мира по художественной гимнастике.

В первый день соревнований проходят квалификации в индивидуальной программе с обручем и мячом, а также квалификации команд в групповых упражнениях с пятью мячами.

Кубок мира по художественной гимнастике продлится в Национальной арене гимнастики в Баку до 28 апреля. В Кубке мира принимают участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрируют 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.