На станции "Ази Асланов" бакинского метро с потолка потекла вода: протечка воды была замечена в подземном переходе вблизи входа на станцию.

Как сообщил в пятницу Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, причиной этому стала неисправность на водопроводной линии, проходящей вблизи: "Об этом было немедленно сообщено в ОАО "Азерсу". На территорию была направлена аварийная бригада структуры. В настоящее время проблема устраняется", передает Day.Az.

Мамедов отметил, что протечка воды не влияет на работу метро: "Нет никаких проблем, ни в отношении пассажиропотока, ни в движении поездов".