В Баку временно меняется схема движения 20 регулярных автобусных маршрутов.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство, начиная с субботы, временно меняется схема движения автобусных маршрутов №№ 22, 24, 35, 40, 49, 55, 57, 60, 76, 78, 105, 106, 113, 141, 185, 186, 191, 208, 209 и 213, передает Day.Az.

Изменения связаны с полным ограничением дорожного движения по причине реконструкционных работ на улице Явера Алиева в поселке Бакиханова Сабунчинского района Баку. До полного завершения работ автобусы будут следовать альтернативными маршрутами по улицам Х.Хасмамедова и Л. Мамедбейли.