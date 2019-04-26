Иностранные гимнастки заговорили на азербайджанском языке - ВИДЕО
Гимнастки зарубежных стран, выступающие на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку, приняли участие в традиционном проекте "Урок азербайджанского языка", сообщает в пятницу Trend.
В видеоролике гимнастки приветствуют Баку, говорят о красоте и гостеприимстве его жителей, о том, как им нравится выступать на Национальной арене гимнастики.
Day.Az со ссылкой на Trend представляет читателям данное видео:
Отметим, что в пятницу в Баку на Национальной арене гимнастики стартовали соревнования Кубка мира по художественной гимнастике.
В первый день соревнований проходят квалификации в индивидуальной программе с обручем и мячом, а также квалификации команд в групповых упражнениях с пятью мячами.
Кубок мира по художественной гимнастике продлится в Национальной арене гимнастики в Баку до 28 апреля. В Кубке мира принимают участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрируют 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.
Азербайджан на Кубке представляют Зохра Агамирова и Вероника Гудис в индивидуальной программе, а также Айна Джафарова, Симара Джафарова, Гюллю Агаларзаде, Нарын Гурбанова, Нармин Джахангирова и Сона Рахманова в составе команды в групповых упражнениях.
В первые два дня соревнований пройдут квалификации в индивидуальной программе и среди команд в групповых упражнениях. После этих выступлений определятся победительницы и призеры в многоборье. В воскресенье, 28 апреля, состоятся финалы в индивидуальной программе по отдельным предметам (обруч, мяч, булавы, лента) и финалы команд в групповых упражнениях (пять мячей, три обруча и две пары булав).
Гимнастке и команде в групповых упражнениях, набравшим самый высокий бал за исполнение, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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