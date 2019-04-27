Заслуженная артистка Азербайджана Мехрибан Ханларова попала в аварию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на virtualaz.org, авария произошла на территории поселка Сангачал Гарадагского района Баку.

Мехрибан Ханларова получила травму ноги.

Как сообщил пресс-секретарь министерства здравоохранения Парвиз Абубакиров, наряду с актрисой также пострадала женщина, которая находилась рядом с ней в момент аварии.

Пострадавшие были доставлены в Клинический медицинский центр. Их жизни ничего не угрожает.