Известная азербайджанская актриса попала в аварию
27 апреля 2019 09:37 196
Заслуженная артистка Азербайджана Мехрибан Ханларова попала в аварию.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на virtualaz.org, авария произошла на территории поселка Сангачал Гарадагского района Баку.
Мехрибан Ханларова получила травму ноги.
Как сообщил пресс-секретарь министерства здравоохранения Парвиз Абубакиров, наряду с актрисой также пострадала женщина, которая находилась рядом с ней в момент аварии.
Пострадавшие были доставлены в Клинический медицинский центр. Их жизни ничего не угрожает.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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