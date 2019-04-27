В Хачмазском районе волки напали на принадлежащее фермеру стадо овец.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, инцидент произошел в селе Бебели.

Хищники растерзали 30 овец, принадлежащих жителю села Рахману Мамедову. Выжить удалось только половине стада.

На месте происшествия находятся сотрудники Ветеринарного управления Хачмазского района.