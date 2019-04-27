Нападение волков в Азербайджане, растерзаны десятки овец
27 апреля 2019 10:42 226
В Хачмазском районе волки напали на принадлежащее фермеру стадо овец.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, инцидент произошел в селе Бебели.
Хищники растерзали 30 овец, принадлежащих жителю села Рахману Мамедову. Выжить удалось только половине стада.
На месте происшествия находятся сотрудники Ветеринарного управления Хачмазского района.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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