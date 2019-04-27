В Баку женщина обманула 30 человек на полмиллиона
27 апреля 2019 10:44 114
Завершилось предварительное следствие по уголовному делу в отношении обвиняемой в мошенничестве Фахранды Сафаровой.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, уголовное дело направлено в суд Хатаинского района. Предварительное заседание запланировано на 6 мая.
Согласно обвинению, Ф.Сафарова разместила в социальной сети объявление о поиске компаньона для открытия магазина. Распространив информацию об открытии магазина по продаже косметической продукции у станции метро "Иншаатчылар", женщина сообщила, что ищет компаньона. Обманув 30 человек, она присвоила более 480 тысяч манатов.
В своих показаниях Сафарова заявила, что открыла два магазина на эту сумму, и некоторое время она отдавала компаньонам часть прибыли от продажи.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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