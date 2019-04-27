Завершилось предварительное следствие по уголовному делу в отношении обвиняемой в мошенничестве Фахранды Сафаровой.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, уголовное дело направлено в суд Хатаинского района. Предварительное заседание запланировано на 6 мая.

Согласно обвинению, Ф.Сафарова разместила в социальной сети объявление о поиске компаньона для открытия магазина. Распространив информацию об открытии магазина по продаже косметической продукции у станции метро "Иншаатчылар", женщина сообщила, что ищет компаньона. Обманув 30 человек, она присвоила более 480 тысяч манатов.

В своих показаниях Сафарова заявила, что открыла два магазина на эту сумму, и некоторое время она отдавала компаньонам часть прибыли от продажи.