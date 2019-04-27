Азербайджанские сладости восхитили пилотов Формулы-1
С утра в паддоке Baku City Circuit непривычно тихо и спокойно, и подготовка к главным событиям дня только начинается. Пока там нет ни большинства сотрудников команд, ни гонщиков, но важная работа уже идет, ведь когда все герои прибудут, все должно быть в лучшем виде, в том числе должны быть накрыты столы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на F1news.ru, речь не только о том, что персонал команд и службы кейтеринга готовят завтрак для своих. Рядом с входом в паддок организаторы Гран-При Азербайджана устроили что-то вроде миниатюрного караван-сарая с весьма живописным убранством, где можно отдохнуть, развалившись на мягких подушках, и отведать национальных сладостей. Тут представлены шекербура, бадамбура и многое другое.
Выглядит все настолько экзотично, что, например, пара джентльменов в униформе McLaren устроили там фотосессию.
Н. ГасымоваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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