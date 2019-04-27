В Азербайджане десятки абитуриентов попались на попытке списывания
27 апреля 2019 12:02 225
С выпускных экзаменов, проведенных седьмого, 14 и 21 апреля в Азербайджане, были выведены 31 абитуриентов, экзаменационные результаты которых были аннулированы. Как передает Day.Az, об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).
В Центре сообщили, что причины удаления абитуриентов с экзаменов были связаны с тем, что некоторые из них поменялись вопросниками, пришли на экзамен с мобильными телефонами и т.д.
Кроме того, известен результат предварительного расследования, связанного с тем, что по окончанию выпускного экзамена, проведенного седьмого апреля, в социальной сети была размещена фотография вопросника. Подробная информация об этом будет дана на следующей неделе в понедельник.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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