В водохранилище Товузчай в селе Вахидли Товузского района обнаружено тело Дилянова Видади Аллахверди оглу (1950). Как передает Day.Az, об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на МЧС.

Тело было найдено спасателями МЧС и передано по назначению.