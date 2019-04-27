Трагическая смерть мужчины в Товузе - ПОДРОБНОСТИ
27 апреля 2019 12:00 218
В водохранилище Товузчай в селе Вахидли Товузского района обнаружено тело Дилянова Видади Аллахверди оглу (1950). Как передает Day.Az, об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на МЧС.
Тело было найдено спасателями МЧС и передано по назначению.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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