В Баку на Гран-при Формулы-1 SOCAR Азербайджан прибыло много туристов. Фанаты гонок выбирают Баку из-за необычной гоночной трассы, расположившейся в самом центре города и радующей фанатов не только захватывающими заездами, но и прекрасными видами архитектурных шедевров.

Болельщики, завороженные красотой Баку, не упускают момента и делятся в Instagram фотографиями на фоне наших улиц и на Приморском бульваре. Одной из таких болельщиц является Анжелика Кобзева, на странице которой пестрят яркие фотографии с Формулы-1 в Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на страницу Анжелики - @angels_chocolate, в Баку она с друзьями и очень впечатлена городом.

"Баку прекрасен!", - пишет она и делится многочисленными фотографиями.

Пользователи социальной сети @karynabondar и @ironlunki также прибыли в Баку на Гран-при и делятся впечатлениями в фотографиях.

Н. Гасымова