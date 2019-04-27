В Каире состоялся трехдневный семинар "Жить вместе в мире: На пути к созданию сплоченного общества".

Встреченный с большим интересом семинар привлек молодежь из 16 арабских стран, а также ряда не арабских государств, в том числе из Казахстана, Испании, Малайзии, Бангладеш, Индии и Нигерии.

Азербайджанская молодежь, при поддержке посольства Азербайджана в Египте, также приняла активное участие в семинаре.

Участники семинара обсудили проблемы, с которыми сталкивается любое общество - нетерпимость, терроризм, насилие, дискриминация, экстремизм.

Организаторы мероприятия уделили особое внимание социальным ценностям и тому, как молодым людям прививать терпимость и умеренность, уважение к правам человека, налаживать диалог с другими и т.д.

Семинар был организован ЮНЕСКО, Всемирной организацией выпускников Аль-Азхар и департаментом диалога цивилизаций Лиги арабских государств.