В Баку начались гонки Формулы 1. Необычная гоночная трасса в центре города, окруженная жилыми домами, архитектурными памятниками и современными постройками любима фотографами, так как позволяет сделать незабываемые, калоритные кадры с заездов. Болиды в тени цветущих деревьев, на фоне символичных зданий и возле крепостной стены Ичеришехер смотрятся очень красиво.

Day.Az представляет яркие фотографии, представленные на страницах @f1paddockclub, @pirelli_motorsport, @vicente_este6an, @f1chronicleofficial, @antonin_vct.

Н. Гасымова