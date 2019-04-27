Национальная арена гимнастики в Баку - превосходная. Как передает Day.Az, об этом сказала Trend зрительница Кубка мира по художественной гимнастике Сара Алиева.

"Соревнования проходят очень красиво и интересно. Прихожу в Национальную арену гимнастики часто, потому что в прошлом тоже занималась гимнастикой, преподавала в Институте физической культуры (ныне - Азербайджанская государственная академия физической культуры и спорта), сейчас я на пенсии, но все равно с большим интересом наблюдаю, как проходят соревнования", - сказала зрительница.

Алиева подчеркнула, что в восторге от Национальной арены гимнастики.

"Наблюдая по телевизору, как проходят соревнования в других странах, видя их гимнастические залы, я каждый раз сравниваю их с нашей Ареной. Могу сказать, что Национальная арена гимнастики в Баку действительно лучшая", - добавила зрительница.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике.

Сегодня пройдут квалификационные соревнования в индивидуальной программе с булавами и лентой, а также квалификации команд в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав. Также в течение дня будут определены победители в многоборье, как в индивидуальном, так и в групповом зачете.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 26-28 апреля. В Кубке мира принимают участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрируют 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.

Азербайджан на Кубке представляют Зохра Агамирова и Вероника Гудис в индивидуальной программе, а также Айна Джафарова, Симара Джафарова, Гюллю Агаларзаде, Нарын Гурбанова, Нармин Джахангирова и Сона Рахманова в составе команды в групповых упражнениях.