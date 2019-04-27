Сегодня прошла пресс-конференция с участием главы Департамента маркетинга и коммуникаций Baku City Circuit Нигяр Арпадараи и руководителя отдела по строительству объектов Baku City Circuit Том Бутчер.

Мероприятие было посвящено вчерашнему инциденту, произошедшему во время первой практики. Напомним вкратце, что открывшийся люк сильно повредил болид пилота Williams Джорджа Расселла.

"Мы проверяем все треки до начала гонок, а потом проверку проводят специалисты FIA. Гонки у нас проходят уже в четвертый раз, но я заметила, что многие еще не очень хорошо знают особенностей Формулы 1. Например, мнения иностранных болельщиков и наших соотечественников об этом инциденте разделились. Иностранцы пишут, что у нас самые интересные гонки, что такие происшествия наоборот делают гонку более захватывающей и непредсказуемый",- сказала Н.Арпадараи.

Что делается для того, чтобы такие происшествия не повторились, рассказал журналистам Том Бутчер.

"Вчера, сразу после происшествия, мы собрались с FIA и обсудили не причину происшествия, а свои действия для предотвращения подобных инцидентов. Бакинская трасса - городская, и на других таких трассах вы можете встретить подобные происшествия. После происшествия мы провели три встречи с FIA и уже с сегодня было дано согласие на продолжение гонок. За последние 16 часов было проведены не только проверка, но и работы по устранению других причин для возникновения опасностей. Кстати, наша работа была позитивно оценена со стороны официальных лиц FIA",- сообщил Т.Бутчер.

Н. Арпадараи добавила, что такие происшествия были и в других странах, но у них это случалось во время гонок, а в Азербайджане это случилось во время тестового заезда.

"Мы очень серьезно отнеслись к этой ситуации и со вчера несколько раз проверили трассу. Международные эксперты проверили трассу, которая всегда находится под их наблюдением. Без этого гонки не проводятся", - сказала она.

Все готовились к тысячному Гран-при в Китае. Но оно оказалось неинтересным, сказала Арпадараи.

"Наша гонка уже обсуждается во всем мире и может стать лучшей в сезоне. Иностранные болельщики позитивно расценивают случившееся",- добавила она.

Нигяр Арпадараи также сообщила, что страховая компания оплатит все расходы на ремонт болида.

Н. Гасымова