С января по март текущего года, программами активной занятости, реализованными Госслужбой занятости при минтруда и соцзащиты населения, воспользовались более 68 тысяч человек, из которых были трудоустроены около 34 тысяч человек. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство.

Более 1000 участников были привлечены к программе самозанятости, 212 человек - к курсам по профессиональной подготовке по специальностям и дополнительным образовательным курсам, были также даны рекомендации почти 33 тысячам представителей молодежи.

Также в первом квартале этого года в ряде вузов были проведены мероприятия по активной занятости под девизом "Первый шаг в карьере". В течение года такие мероприятия планируется провести в более, чем десяти вузах, а со следующего месяца в регионах республики начнутся ярмарки труда.