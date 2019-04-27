Болельщики из регионов Азербайджана на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку - ФОТО
27 апреля 2019 16:03 204
Художественная гимнастика в Азербайджане по праву считается одним из самых излюбленных видов спорта. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Усилиями Федерации гимнастики Азербайджана в стране созданы все условия для развития этого вида спорта. Большой интерес к гимнастике проявляют не только жители столицы, но и регионов республики. Благодаря проводимым мероприятиям азербайджанцам с юных лет прививают любовь к спорту и здоровому образу жизни.
В эти дни в Баку проходит Кубок мира по художественной гимнастике и посмотреть выступления спортсменок пришли болельщики из разных уголков страны.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!