Посол Республики Корея в Азербайджане Ким Тонг Оп в рамках проходящего в Национальной арене гимнастики в Баку Кубка мира по художественной гимнастике встретился с спортсменками. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике.

Сегодня пройдут квалификационные соревнования в индивидуальной программе с булавами и лентой, а также квалификации команд в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав. Также в течение дня будут определены победители в многоборье, как в индивидуальном, так и в групповом зачете.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 26-28 апреля. В Кубке мира принимают участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрируют 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.

Азербайджан на Кубке представляют Зохра Агамирова и Вероника Гудис в индивидуальной программе, а также Айна Джафарова, Симара Джафарова, Гюллю Агаларзаде, Нарын Гурбанова, Нармин Джахангирова и Сона Рахманова в составе команды в групповых упражнениях.