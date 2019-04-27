На Бакинском бульваре можно посмотреть дронов и роботов - ФОТО
27 апреля 2019 16:14 281
В рамках Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан на территории Приморского национального парка функционирует павильон, где Агентством инноваций при министерстве транспорта, связи и высоких технологий демонстрируются инновационные продукты и услуги, успешные разработки стартаперов. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство.
Павильон состоит из нескольких зон. Здесь также выставлен "Car confiqurator" - инструмент визуального кодирования, который позволяет тюнинговать любую модель автомобиля, а также демонстрируются дроны, роботы.
В павильоне также можно увидеть почтовые марки "FORMULA 1 AZERBAİJAN GRAND PRİX", выпущенные ООО "Азермарка".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!