Мы живем во времени молниеносной распространении любой информации, реакции на любое утверждения. Не суть важна - ложь, истина или откровенный фейк. Социальные сети бурно реагируют на все: начиная от откровенного вранья и заканчивая сообщениями, выданными сухим языком официоза.

Но когда наглость дезинформации и глупость утверждения зашкаливая, переходит все мыслимые пределы, рукодельный "фейк" пытаются превратить в некий удобный, действенный инструмент давления на ту или иную политическую, социальную или культурную группу. А иногда даже и на саму власть.

Что и все мы наблюдали за последние дни.

"Люди, разрушают "Ичеришехер"!" Такой истошный виртуальный вопль раздался в дебрях социальных сетей и буквально в считанные часы был разнесен, растиражирован и донесен чуть ли не до каждого пользователя. Началась оживленная и широкомасштабная дискуссия, где преамбулой была информация о разрушении крепостной стены в "Ичеришехер".

Было ли эта вакханалия случайностью? Не думаю.

Совпадало все: затрагивающая ум и сердце любого патриота страны тема, актуальный вопрос и тревога.

Десятки тысяч граждан страны поверили - причем, абсолютно искренне - в подтасовки, лож и инсинуации, когда старые фотографии, фальсификация и ложь выдавались за "самые свежие факты".

Социальные сети бурлили, люди негодовали по поводу сноса стены в "Ичеришехер" и разрушения исторических святынь.

Именно так феномен социальных сетей был использован как удобный инструмент для отвратительной спекуляции, наглого самопиара и желания половить вожделенную рыбу "популярности" в мутной воде инсинуаций.

"Не надо плакать по собору Парижской Богоматери - лучше плачьте по "Ичеришехер"" писали новоявленные "совести" нации, деланно сокрушаясь, охая и ахая.

Они добивались негативного настроя введенных ими же в заблуждение людей, а потом, используя этот настрой, добиться своих, сугубо меркантильных целей.

Шел целенаправленный вброс негативной информации и лжи. Авторы схемы "обмани и добейся недовольства" пытались "фейковыми" новостями вызвать гнев масс.

Использовался простой, но проверенный еще Геббельсом принцип: "Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят".

Гнусные спекуляции о "разрушении крепостных стен" умышленно раздували в корыстных целях. Расчет был очень прост: пик недовольства, апофеоз гнева совпадали с началом проведения Гран-при Азербайджана, очередного этапа "Формулы-1".

Подготовленный заранее сценарий предусматривал акцию протеста у "Гоша Гала Гапысы", при входе в "Ичеришехер", где полиция, естественно, не дала бы проходу протестующим, а все это должны были снимать на смартфоны десятки самопальных "независимых журналистов", якобы "блогеров" и другие "правдоискатели".

Без сомнения, дружное выступление общества в защиту "Ичеришехер" можно и нужно только приветствовать.

Но сам факт того, как тысячи наших с вами сограждан повелись на эту ложь, настораживает. Значит, соответствующие государственные структуры должны пересмотреть принципы работы и как можно быстрее, оперативнее реагировать на все утверждения - как на реальные, так и на абсурдные.

"А знаете ли вы, что..."

"Знаете ли вы, что "Ичеришехер" исключили из списка Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО?! Нам не говорят, утаивают эту информацию" - писали борзописцы в социальных сетях. Они утверждали, что оказывается, именно по этой причине жемчужина архитектуры истории нашего народа разрушается. Оказывается, "темные силы", пользуясь - на минуту - "полной безнаказанностью и попустительством, рушат "Ичеришехер" и строят там рестораны, кафе".

Также писали, что именно из-за проведения строительных работ и "пренебрежительно - наплевательского отношения" ЮНЕСКО исключил "Ичеришехер" из своего знаменитого, престижного и нужного цивилизации списка.

Естественно, тысячи и тысячи наших граждан возмутились. В социальных сетях началось волнение, где звучали требования полной остановки "любых" (!) работ в "Ичеришехер".

Также было предложено проведения акции протеста.

Прекрасно понимаю возмущение, и даже праведный гнев соотечественников, поверивших утверждения об "исключении из списка". Ведь "Ичеришехер" не только историко-архитектурный памятник, но и память народа.

Варварство в отношении памяти недопустимо и таким действиям нет оправдания. Никоим образом.

Но...

На самом деле все было совершенно иначе.

Распространенные в соцсетях сообщения об исключении Ичеришехер из списка Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО являются ничем иным, как слухами.

"Ичеришехер" входит в список Всемирного культурного наследия. Возможность его исключения даже не обсуждалась.

Все вопли и стенания об "исключении" оказались примитивной, наглой, беспардонной ложью.

По следам второй лжи

Распространяемые в социальных сетях фотографии, связанные с Ичеришехер, на самом деле, сделаны в 2011 году.

В той части стены с бастионом, что изображена на фотографии, в 2011 году шла реставрация.

В советское время, в 1954-м году, этот участок был некачественно отреставрирован. По указанию архитектора, армянина по национальности, был уничтожен бастион и вместо него была построена ровная стена.

В архиве были найдены исторические изображения бастиона и по ним восстановили его. Именно в результате этих работ сегодня на улице Кичик Гала можно увидеть эту восстановленную башню.

На фотографиях, распространяемых в социальных сетях, запечатлен период именно этой реставрации.

Нелицеприятная кампания в социальных сетях носит тенденциозный характер. Тогда как Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" прекрасные работы в старинной, исторической части нашего Баку.

Специалисты утверждают, что в чьих-то интересах представить все это в негативном свете. Однако подобные провокации обречены на провал. Люди, посещающие Ичеришехер, живущие там, могут воочию убедиться, что подобные сообщения не соответствуют действительности.

Люди, распространяющие эти фотографии, видимо не были в крепости восемь лет: Инициаторы этой кампании по почернению делятся пресловутыми фотографиями в своих интересах. За восемь лет можно было бы хоть раз там побывать и самолично увидеть бастион.

Интересны слова главы аппарата Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Риад Гасымова: "Меня как человека годами работающего в Ичеришехер беспокоит то, что иностранные туристы знают эти места лучше местных жителей".

А что касается новых построек, то они отстоят от стены на один-три метра. Этим решается также проблема сточных вод. Здесь не бывает сырости. Старые рестораны, хоть и были из дерева, но не пропускали свет. Новые объекты будут из стекла. Таким образом, не будет нарушен исторический вид, а на стены будет попадать солнечный свет. Новые рестораны полюбятся как гостям, так и местным жителям.

Кстати...

С 2010 года реставрационные работы здесь проводятся под руководством австрийской компании Atelier Erich Pummer и ее главы - известного австрийского реставратора Эрика Пуммера.

Более того - ведется не стройка, а именно реконструкция. Все разговоры о "недавно проведенной облицовке крепостных стен аглаем", а также фото с разными покрытиями стены не отражают истинной ситуации. То есть ложны по сути.

Ни один камень не должен пострадать

Охрана Ичеришехер, считающегося уникальной жемчужиной азербайджанской архитектуры и культуры, находится в центре внимания. Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева проявляют постоянное внимание и заботу о сохранении древности Ичеришехер - национального достояния нашего народа. Включение Ичеришехер, являющегося наиболее известным образцом Ширвано-абшеронской архитектурной школы, в Список всемирного наследия ЮНЕСКО еще раз подтверждает, что азербайджанский народ вносит вклад в общечеловеческую культуру.

Ичеришехер - очень родное и дорогое место для всего Азербайджана, для всех наших граждан. Это - сердце нашего Баку, нашего родного Баку.

Проводимые ремонтно-реставрационные работы не только не нанесут вреда крепостным стенам, но и не причинят ущерба их облику, облику Ичеришехер, и они сохранят прежний вид.

Так думает и Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева, вчера побывавшая в Ичеришехер.

По ее словам, в свое время Ичеришехер был включен в черный список ЮНЕСКО, так как реставрационные работы здесь не проводились. Предпринимались действия, противоречившие всем этим законам. В то время именно по указанию главы государства Ильхама Алиева была проделана большая работа, реставрация и реконструкция. С учетом пожеланий жителей, предпринимателей государство с большим вниманием отнеслось к каждому зданию, каждому камню Ичеришехер.

"Мы гордимся тем, что у нашего Баку есть такой Ичеришехер. Конечно, я уверена, что это чувство живет в душе каждого азербайджанца. Естественно, ни один камень крепостных стен не должен пострадать, и этого никогда не произойдет.

Знаете, мне не хочется сейчас говорить о людях, распространяющих ложь и клевету, ведущих очернительскую кампанию в социальных сетях, в информационном пространстве. Я хочу отметить одно. Каждый человек отвечает перед своей совестью и Всевышним. Поэтому уверена, что со злым намерением, провокацией, чувством ненависти ничего хорошего добиться нельзя. Мы должны лишь с добрыми намерениями, любовью и великодушием относиться к нашей Родине, каждому ее культурному памятнику, истории, вере. Наши граждане прекрасно знают и чувствуют это. Поэтому сегодня я лично приехала сюда. Я знала, у меня есть информация о ходе всех этих работ. Но я хотела вновь встретиться с предпринимателями. Хотела еще раз убедиться в том, что никакого нового строительства нет. Никакая опасность историческим и культурным памятникам не угрожает. Напротив, все эти шаги направлены на их охрану", - сказала М.Алиева.

Вернемся к оголтелой компании лжи и инсинуаций по поводу "сноса части крепостной стены".

Уверены, что во избежание таких случаев в будущем, если в "Ичеришехер" предусмотрено осуществление тех или иных реставрационных, ремонтных работ, то нужно до того, как приступить к ним, широко проинформировать общественность. До начала работ проинформировать какая работа должна быть проделана, почему должна быть проделана, как должна быть проделана.

И тогда все будет хорошо.

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az