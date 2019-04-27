В Баку на дороге в аэропорт произошло тяжелое ДТП с участием маршрутного автобуса и автомобиля коммунальной службы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, об этом говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства.

Автомобиль коммунальной службы потерял управление и ударил сзади маршрутный автобус №171. В результате происшествия пострадали 24 человека. Сотрудники БТА прибыли на место происшествия. Уточняются детали случившегося.