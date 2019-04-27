В Баку после родов умерла женщина.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошел в одной из клиник в Хатаинском районе столицы.

Согласно информации, жительница Баку Алиева Румия Сади гызы 1977 года на 36-38 недели беременности упала и поранила руку. Через 2-3 недели, 15 апреля, женщину доставили в Baku Medical Plaza, где ей была сделана операция по кесареву сечению и у нее родился сын. После нормализации состояния здоровья Алиеву отпустили домой.

23 апреля состояние женщины резко ухудшилось, ее поместили снова в эту же больницу, где она скончалась 26 апреля с редким диагнозом "HELLP-синдром".

"HELLP-синдром" - опасное осложнение в акушерстве, возникающее, как правило, в третьем триместре беременности, чаще на сроке 35 или более недель. Характеризуется быстрым нарастанием симптомов, таких как тошнота и рвота, боли в эпигастральной области и в области правого подреберья, отёки, головная боль, гиперрефлексия и др.

По факту ведется расследования в Насиминской районной прокуратуре.