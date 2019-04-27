В результате ДТП с участием пассажирского автобуса номер 171 пострадали 27 человек.

Об этом сообщил Trend главврач Городской клинической больницы № 3 Фикрет Зейналов, передает Day.Az.

По его словам, в результате ДТП в больницу были доставлены 27 человек.

"Из них трое дети, 24 - взрослые. После оказания первой медицинской помощи 17 человек были отпущены домой. В настоящее время в больнице находятся 10 человек, пострадавших в данном ДТП. Шесть из них были помещены в реанимационное отделение, а четыре в отделение травматологии", - сказал он.

Напомним, что сегодня в вечерние часы пассажирский автобус, двигающийся от поселка Бильгя в направлении станции метро "Кёроглу", столкнулся с автомобилем коммунальных услуг.