Страшный пожар в Сабаильском районе Баку, жители эвакуированы
28 апреля 2019 10:03 142
В Сабаильском районе Баку на последнем этаже трехэтажного здания произошел пожар. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана.
Согласно сообщению, сгорел электрический щит, расположенный на лестничной площадке.
Во время пожара 10 жителей здания были эвакуированы в безопасные места.
Здание было защищено от огня, пожар потушен противопожарными бригадами.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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