В Сабаильском районе Баку на последнем этаже трехэтажного здания произошел пожар. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана.

Согласно сообщению, сгорел электрический щит, расположенный на лестничной площадке.

Во время пожара 10 жителей здания были эвакуированы в безопасные места.

Здание было защищено от огня, пожар потушен противопожарными бригадами.