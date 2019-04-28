В Сети появились страшные кадры аварии на аэропортском шоссе - ВИДЕО
28 апреля 2019 11:29 231
В Сети распространились кадры страшной аварии, произошедшей вчера на аэропортском шоссе в направлении станции метро "Кероглу" от поселка Бильгя. Об этом передает Day.az.
В результате ДТП с участием пассажирского автобуса номер 171 пострадали 27 человек.
"Из них трое дети, 24 - взрослые. После оказания первой медицинской помощи 17 человек были отпущены домой. В настоящее время в больнице находятся 10 человек, пострадавших в данном ДТП. Шесть из них были помещены в реанимационное отделение, а четыре в отделение травматологии", - сказал он.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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