За Формулой-1 я слежу с 10-ти лет. Первый кадр с Формулы, увиденный мной - это пилот в красной форме на пьедестале. Это был Михаэль Шумахер. С тех пор я люблю Формулу-1. Об этом сказала Day.Az автор блога @f1miss_n Наталья Пантелеева.

"Писать о Формуле я начала в социальных сетях. Тогда просто выражала радость или огорчение относительно результатов, но впоследствии стала писать более детально о гонках",- сказала она.

Блогер кроме Баку была на гонках в России, Венгрии, Италии, Испании, Австрии и ОАЭ, и признается, что обожает бакинскую гоночную трассу и считает Гран-при в Азербайджане одним из интересных в сезоне, и всегда его ждет.

"Я уже третий раз в Баку. Очень люблю этот город, который сохраняет свою историю и поэтому очень прекрасен. Когда мы гуляем по городу, наш телефон не выключается, мы постоянно делаем фотографии", - отметила Наталья.

Девушка также отметила, что болеет за каждого гонщика, каждую команду, потому что со многими за годы работы успела подружиться.

" Я часто с вижусь с гонщиками на пресс-конференциях и отношение у меня к ним иное, потому что вижу, что это реальные люди, а не роботы, и переживаю за каждого", - призналась автор блога @f1miss_n .

Н. Гасымова