Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на понедельник.

Как сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Утром местам будет слабый туман. Об этом передает Day.Az.

Днем северо-западный ветер сменится юго-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 9-13, днем - 19-24 градусов тепла, в Баку ночью - 10-12, днем - 21-23 градусов тепла.

Атмосферное давление - 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 65-75, днем - 45-55 процентов.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, дожди. Вероятен град.

Температура ночью составит 7-12, днем - 22-27 градусов тепла, в горах ночью - 2-7, днем - 11-16 градусов тепла.