В связи с аварией со столкновением пассажирского автобуса с грузовиком "MAN" в Баку задержан один человек.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в совместном сообщении Главного управления полиции Баку и прокуратуры Баку.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры Хазарского района, водитель, сбежавший с места происшествия, был задержан и привлечен к следствию.

Напомним, что вчера на аэропортском шоссе в направлении станции метро "Кероглу" от поселка Бильгя произошла тяжелая авария.

В результате ДТП с участием пассажирского автобуса номер 171 пострадали 29 человек.