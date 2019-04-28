На Xəzər TV был создан художественный совет и состоялось первое заседание совета.

Как передает Day.Az со ссылкой на unikal.org, на встрече представлены 12 человек под председательством президента Xəzər TV Шамхала Гасанли.

Вошли в состав совета - депутаты Эльман Насиров, Низами Джафаров, Эльмира Ахундова, Новруз Аслан, Гудрат Гасангулиев, заслуженный деятель искусств, режиссер Аяз Салаев, писатель и публицист Хамид Хериски, заслуженный журналист Хошгадам Хидаятгызы, культурный деятель, профессор Фуад Мамеддовы Омадус Ома, народные артисты Гамида Омарова и Назпери Досталиева.