В Баку началось Гран-при Формулы-1 SOCAR Азербайджана.

Перед началом решающего этапа состоится церемония открытия, и пройдет парад пилотов.

На первой позиции стартовой линии расположится пилот команды Mercedes Валттери Боттас, на втором - пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон, а на третьем - пилот команды Ferrari Себастьян Феттель.

№ Пилоты Команда 1 Валттери Боттас Mercedes 2 Льюис Хэмилтон Mercedes 3 Себастьян Феттель Ferrari 4 Макс Ферстаппен Red Bull 5 Серхио Перес Racing Point 6 Даниил Квят Toro Rosso 7 Ландо Норрис McLaren 8 Шарль Леклер Ferrari 9 Карлос Сайнс-младший McLaren 10 Даниэль Риккардо Renault 11 Алекс Албон Toro Rosso 12 Кевин Магнуссен Haas 13 Ланс Стролл Racing Point 14 Ромен Грожан Haas 15 Нико Хюлькенберг Renault 16 Джордж Расселл Williams 17 Антонио Джовинацци* Alfa Romeo 18 Роберт Кубица** Williams 19 Пьер Гасли** Red Bull 20 Кими Райкконен** Alfa Romeo

*Антонио Джовинацци наказан потерей 10 мест за перерасход элементов силовой установки

**Роберт Кубица, Пьер Гасли и Кими Райкконен стартуют с пит-лейна

Отметим, что в целом будут соревноваться 10 команд, которых будут представлять по два пилота.

Напомним, что гонки проводятся в Баку с 2016 года. Предыдущая гонка Гран-при Азербайджана Формулы 1 состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека - 13 метров, самый узкий - вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Болиды стартуют и финишируют на площади "Азадлыг". Здесь также установлены боксы и пит-лейны "Паддок-клуба".

В 2016-м году в Баку пилот команды "Williams" установил скоростной рекорд Формулы 1 - 378 километров в час.

Day.Az представляет прямую трансляцию с церемонии открытия.