В Баку на церемония открытия Гран-при Формулы-1 SOCAR Азербайджана прозвучал гимн Азербайджана в новой аранжировке известного композитора Азада Велиева, сообщает Day.Az.

Гимн исполнили заслуженные артисты Азербайджана, ханенде Бейимханым Велиева и эстрадный певец Нурлан Новрасли в сопровождении музыкантов, исполнителей мугама и классической музыки: заслуженных артистов, тариста Шахрияра Иманова и исполнителя на нагаре Камрана Керимова, а также виолончелиста Эмина Галиева, и испонителя на бем-нагара Гусамеддина Азизова.