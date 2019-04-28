Пожар в общежитии в Баку, жильцы эвакуированы
28 апреля 2019 17:33 188
В общежитии в Бинагадинском районе Баку произошел пожар. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана.
Согласно сообщению, возгорание произошло в двухкомнатной квартире, площадью 36 квадратных метров, на четвертом этаже пятиэтажного общежития.
Во время пожара 15 жителей здания были эвакуированы в безопасное место.
Усилиями пожарных пожар был потушен, другие квартиры была защищены от огня.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!