В общежитии в Бинагадинском районе Баку произошел пожар. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана.

Согласно сообщению, возгорание произошло в двухкомнатной квартире, площадью 36 квадратных метров, на четвертом этаже пятиэтажного общежития.

Во время пожара 15 жителей здания были эвакуированы в безопасное место.

Усилиями пожарных пожар был потушен, другие квартиры была защищены от огня.