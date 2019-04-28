Иностранные туристы в восторге от пребывания в Баку и прошедшего Гран-при Формулы 1 SOCAR Азербайджан.

Туристы из Кемерова Мария, Анна и Денис в беседе с Trend в воскресенье отметили высокий уровень организации гонок Формулы 1 в стране. Делясь впечатлениями от Баку, они сказали, что изумлены архитектурой города и гостеприимством жителей. Об этом передает Day.az.

Майклу, приехавшему из Германии, очень понравились достопримечательности Баку. Многие туристы удивлены синтезом старинной и современной архитектуры, а также большим числом красивых парков.

Турист из Санкт-Петербурга Александр, впервые посетивший Баку, восхищен уровнем организации гонок Формулы 1. Он отметил, что очень приятно удивлен удобным расположением гонок - в самом центре города. Такого же мнения придерживается Татьяна, приехавшая из Москвы - она поражена, насколько удобно размещены все объекты в рамках соревнований.

Сергей из Москвы приехал вчера из Москвы со своей семьёй и сегодня первый день, как он изучает достопримечательности города. Отвечая на вопрос о первом впечатлении, Сергей сказал, что остался очень доволен городом и организаторами Формулы 1.

Юрий Жуков из Москвы уже второй раз приезжает в Баку посмотреть гонки Формулы 1. Баку поразил его своей красотой и архитектурой, а гонки в столице Азербайджана являются одними из его любимейших.

Отметим, что в Баку завершился решающий этап Гран-при Формулы 1 SOCAR Азербайджан. В гонках соревновались 10 команд, которые представили по два пилота.

Победителем Гран-при стал пилот команды Mercedes Валттери Боттас, второе место занял его сокомандник Льюис Хэмилтон, а третье - Себастьян Феттель (Ferrari).

Гонки проводятся в Баку с 2016 года. Предыдущая гонка Гран-при Азербайджана Формулы 1 состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека - 13 метров, самый узкий - вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Болиды стартуют и финишируют на площади "Азадлыг". Здесь также установлены боксы и пит-лейны "Паддок-клуба".

В 2016-м году в Баку пилот команды "Williams" установил скоростной рекорд Формулы 1 - 378 километров в час.