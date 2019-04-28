Сегодня в Баку завершился Гран-при Азербайджана Формулы 1, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Первое место занял пилот команды Mercedes Валттери Боттас, второе место занял товарищ Боттаса по команде Льюис Хэмилтон, третьим стал Себастьян Феттель (Ferrari).

В целом, в соревнованиях приняли участие 10 команд, которые были представлены двумя пилотами. Финишную линию после 51 круга прошли 16 пилотов.

Отметим, что для того, чтобы понаблюдать за соревнованиями в Азербайджан приехали в основном туристы из России, Великобритании, Грузии, Нидерландов, Польши, ОАЭ и Финляндии.