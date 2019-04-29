29 апреля будет восстановлено движение транспорта на территории Приморского бульвара, а с 30 апреля будут открыты все дороги.

Об этом, как передает Day.Az, сообщила modern.az завотделом маркетинга и коммуникаций операционной компании Baku City Circuit Нигяр Арпадараи.

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