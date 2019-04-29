Количество станций метро в Баку будет увеличено до 76.

Как передает Day.Az, об этом сообщил redaktor.az глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По его словам, Фиолетовая линия метро будет начинаться от станции "Автовокзал" и будет продолжена до поселка Гарачухур. Красная линия - от поселка Бадамдар и закончится в поселке Зых, Синяя линия - от Ясамала до поселка Бакиханов, Желтая линия - от Бинагадинского района и до поселка Байыл, а Зеленая линия будет кольцевой и охватит Хатаинский, Насиминский, Ясамальский, Бинагадинский, Наримановский, Низаминский, Сабунчинский и Сураханский районы.