Скоро откроют несколько новых станций бакинского метро - МЕСТА
29 апреля 2019 11:19 2 418
Количество станций метро в Баку будет увеличено до 76.
Как передает Day.Az, об этом сообщил redaktor.az глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.
По его словам, Фиолетовая линия метро будет начинаться от станции "Автовокзал" и будет продолжена до поселка Гарачухур. Красная линия - от поселка Бадамдар и закончится в поселке Зых, Синяя линия - от Ясамала до поселка Бакиханов, Желтая линия - от Бинагадинского района и до поселка Байыл, а Зеленая линия будет кольцевой и охватит Хатаинский, Насиминский, Ясамальский, Бинагадинский, Наримановский, Низаминский, Сабунчинский и Сураханский районы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
28 апреля 20:34 1 263
Яркие моменты соревнований Формулы 1 в Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ
28 апреля 18:27 2 079
Иностранные туристы в восторге от Баку и Гран-при Формулы 1 SOCAR Азербайджан
-
28 Апр. 16:02 18 067
-
28 Апр. 16:29 10 544
-
28 Апр. 14:10 9 464
-
00:23 7 436
-
28 Апр. 15:04 7 345