Сегодня днем и ночью на обеих сторонах проспекта Наримана Нариманова, а также на пересечении Беюкшорской и Сабунчинской дорожных развязок на проспекте Гейдара Алиева начнется ремонт отбойников, пришедших в непригодное состояние в результате произошедших ДТП. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Просьба к водителям быть внимательными, соблюдать временные дорожные знаки и правила дорожного движения на этих дорогах.