Госагентство призвало водителей быть внимательными на этих дорогах
29 апреля 2019 12:22 211
Сегодня днем и ночью на обеих сторонах проспекта Наримана Нариманова, а также на пересечении Беюкшорской и Сабунчинской дорожных развязок на проспекте Гейдара Алиева начнется ремонт отбойников, пришедших в непригодное состояние в результате произошедших ДТП. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.
Просьба к водителям быть внимательными, соблюдать временные дорожные знаки и правила дорожного движения на этих дорогах.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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