Управление мусульман Кавказа (УМК) издало фетву о начале священного месяца Рамазан, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно фетве, по подсчетам Шамахинской астрофизической обсерватории (ШАО) Академии наук Азербайджана (НАНА), первый день священного месяца Рамазан придется на 6 мая.

Как сообщили ранее в Госкомитете по работе с религиозными структурами, в соответствии с календарем УМК, ночи Лейлят аль-Гадр придутся на 18, 20, 22 и 26 дни месяца Рамазан, то есть на 23, 25, 27 и 31 мая.

Согласно распоряжению Кабинета министров "О праздниках Новруз, Рамазан, Гурбан в 2019 году", праздник Рамазан будет отмечаться в Азербайджане 5-6 июня.