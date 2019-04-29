Когда начнется месяц Рамазан в Азербайджане? - НАЗВАНА ДАТА
29 апреля 2019 12:27 1 410
Управление мусульман Кавказа (УМК) издало фетву о начале священного месяца Рамазан, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно фетве, по подсчетам Шамахинской астрофизической обсерватории (ШАО) Академии наук Азербайджана (НАНА), первый день священного месяца Рамазан придется на 6 мая.
Как сообщили ранее в Госкомитете по работе с религиозными структурами, в соответствии с календарем УМК, ночи Лейлят аль-Гадр придутся на 18, 20, 22 и 26 дни месяца Рамазан, то есть на 23, 25, 27 и 31 мая.
Согласно распоряжению Кабинета министров "О праздниках Новруз, Рамазан, Гурбан в 2019 году", праздник Рамазан будет отмечаться в Азербайджане 5-6 июня.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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