Когда станут известны результаты выпускных экзаменов? - ОТВЕТ ГЭЦ
29 апреля 2019 12:50 394
Результаты первого тура выпускного экзамена, проведенного 17 марта среди девятиклассников, будут объявлены завтра.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.
Она добавила, что результаты экзамена, проведенного 31 марта, будут объявлены 6 мая.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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