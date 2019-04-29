В Баку станет еще теплее
В Баку и на Абшеронском полуострове во вторник ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.
Утром местами слабый туман и морось. Юго-восточный ветер.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 12-17, днем - 20-25 градусов тепла, в Баку ночью - 14-16, днем - 21-23 градуса тепла.
Атмосферное давление в пределах нормы - 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность составит 50-60 процентов.
В районах Азербайджана ночью и утром местами ожидаются дожди. В предгорьях возможен град. Ночью и утром местами туман. Восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 9-14, днем - 23-28 градусов тепла, в горах ночью 5-10, днем - 15-20 градусов тепла.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
В Баку станет еще теплее
В Баку станет еще теплее
-
28 Апр. 16:02 18 560
-
28 Апр. 16:29 10 841
-
28 Апр. 14:10 9 567
-
00:23 8 394
-
28 Апр. 15:04 7 609