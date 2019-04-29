Страшное ДТП в Азербайджане: есть погибшие - ФОТО
29 апреля 2019 13:30 46
В Гейгеле произошло тяжелое ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, ДТП произошло на дороге Гянджа-Дашкесан.
В результате столкновения двух автомобилей марки "ВАЗ" погибли 4 человека.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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