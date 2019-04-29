В Гейгеле произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, ДТП произошло на дороге Гянджа-Дашкесан.

В результате столкновения двух автомобилей марки "ВАЗ" погибли 4 человека.

По факту ведется расследование.