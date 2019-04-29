Начиная со следующего учебного года, учащиеся 4-8 классов будут обучаться по новому учебнику "Знание жизни", где будут более широко представлены знания в области религии.

Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, сказал глава сектора по связям с общественностью министерства образования Джесарет Валехов.

Он отметил, что вопрос изучения религии в средних школах в качестве отдельного предмета на повестке не стоит.

По словам Валехова, для учащихся 4-8 классов подготавливаются новые, усовершенствованные издания учебников и по другим предметам. В настоящее время в связи с этим ведутся общественные дискуссии.

Представитель министерства сообщил, что новые учебники планируется предоставить в распоряжение учащихся, начиная с сентября.